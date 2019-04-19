عمود دخان أسود في سماء مدينة كولونيا الألمانية

قالت سلطات الإطفاء في مدينة كولونيا غربي ألمانيا إن هناك عمودا أسود كثيفا من الدخان يغطي سماء المدينة المشهورة بكاتدرائيتها العريقة، عند مصفاة شركة شل في حي كولون – جودورف.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء مساء اليوم، إن هناك تشكيلات من الدخان الأسود ما تزال ترى فوق المصفاة، مبينا أن السبب هو انقطاع للتيار الكهربي في المصفاة وقع بعد ظهر اليوم وتم الآن إصلاحه.

حذرت هيئة الإطفاء من آثار الروائح المنبعثة دون أن تعطي تفاصيل أخرى حتى الآن.

ونقل سكان المنطقة صورا لعمود الدخان على موقع تويتر، وبثت وسائل إعلام عديدة تقارير عن الواقعة.