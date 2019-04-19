مقتل 13 شخصا إثر انهيار جدار كنيسة في جنوب أفريقيا أثناء إقامة صلوات بها

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أعلنت وكالة الأنباء المحلية بجنوب أفريقيا (إيه إن إي) اليوم الجمعة وفاة 13 شخصا على الأقل إثر انهيار جزئي لكنيسة هناك أثناء إقامة صلوات بها.

وأضافت الوكالة المحلية اليوم أن هناك أيضا 16 مصابا إثر هذا الحادث بالكنيسة الواقعة في محافظة كوازولو ناتال جنوبي البلاد.

وبحسب تغريده للشرطة في جنوب أفريقيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد انهار جدار بالكنيسة.

وأضافت الشرطة أن الحادث وقع مساء أمس الخميس أثناء إقامة صلوات بالكنيسة كان يتم الاستعداد بها لعيد القيامة.

ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن سبب الانهيار.