البيت الأبيض: ترامب أول زعيم أجنبي يلتقي إمبراطور اليابان الجديد

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أعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا سيكونان أول زائرين رسميين لليابان يلتقيان بولي العهد ناروهيتو بعد ان يتم تنصيبه امبراطورا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن ترامب سيتوجه إلى اليابان في 25 مايو المقبل ليكون "أول ضيف رسمي أجنبي" بعد جلوس الامبراطور ناروهيتو على العرش الامبراطوري في الأول من مايو، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسيعقد ترامب ايضا محادثات مع رئيس الوزراء شينزو آبي الذي سيقوم أيضا بزيارة إلى واشنطن أواخر الشهر الجاري.

وأضافت ساندرز أن "اللقاء بين ترامب ورئيس الوزراء آبي سيعيد التأكيد على التحالف الأمريكي الياباني كحجر زاوية للسلام والاستقرار والرخاء" في منطقة المحيط الهادي وحول العالم.

وسيعود ترامب إلى اليابان في يونيو المقبل لحضور قمة مجموعة العشرين في اوساكا.