مقتل طبيب في هجوم جديد استهدف مركزا لعلاج مرضى فيروس إيبولا في الكونغو

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هاجم مسلحون مجهولون مرة أخرى اليوم الجمعة، مركزًا لعلاج مرضى فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو، مما أدى إلى مقتل أحد العاملين في مجال الصحة على الأقل.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الجمعة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الهجوم استهدف مستشفى في مدينة بوتيمبو .

وأضاف جيبريسوس:"إنه ليوم حزين للغاية ...يعمل موظفو الصحة على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح، إن العاملين في مجال الصحة ليسوا هدفاً ".

وقال قائد الشرطة المحلية ريتشارد كيتانجالا إن الشخص الذي توفى كان طبيبا وأن شخصين آخرين أصيبا بجروح.

وتقع مدينة بوتمبو في مقاطعة نورث كيفو وهى مركز تفشي وباء الإيبولا الحالي.

ويعد هذا هو ثاني أخطر انتشار معروف للحمى النزفية التي تهدد حياة الإنسان.

وبسبب الهجمات المتكررة على مراكز الإيبولا والميليشيات النشطة في المنطقة ، فشل عمال الإغاثة حتى الآن في السيطرة على الوباء.

وفي مدينتي نورث كيفو وإيتوري المجاورة ، أصيب نحو 1300 شخص بالفعل بفيروس إيبولا ، وتوفي أكثر من 840 منهم نتيجة الإصابة.

ولوقف تفشي المرض، تلقى نحو مائة ألف شخص بالفعل لقاحًا تجريبيًا للإيبولا في المنطقة.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تم شن الهجوم الأخير على مستشفى الجامعة الكاثوليكية في بوتيمبو، حيث يوجد مركز عبور لمرضى إيبولا.

ويتم فحص المرضى هناك في إطار احتياطات السلامة الصارمة للعدوى المحتملة ، ومن هناك يتم نقلهم إلى مركز للعلاج.