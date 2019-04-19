الشرطة البريطانية تعلن مقتل إمرأة في أحداث شغب بأيرلندا الشمالية

أعلنت الشرطة في إقليم أيرلندا الشمالية الخاضع للحكم البريطاني، اليوم الجمعة، مقتل إمرأة بالرصاص خلال أحداث شغب في مدينة لندنديري، مضيفة أنها تتعامل مع الحادث باعتباره "عملا إرهابيا".

وقال مساعد قائد الشرطة مارك هاميلتون - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية البريطانية - "نتعامل مع هذا الحادث على أنه إرهابي، وقد فتحنا تحقيقا بالجريمة".

وبثت القناة صورا - نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي - تظهر احتراق سيارتين، وأخرى يبدو فيها ملثمون يلقون قنابل حارقة وألعاب نارية على مركبات الشرطة. ولم تعرف هوية المرأة على الفور أو من أطلق النار عليها.

تأتي أعمال العنف - قبل أيام - من إحياء الجمهوريين الذين يعارضون الوجود البريطاني في أيرلندا الشمالية، ذكرى انتفاضة عام 1961 ضد الحكم البريطاني.