قال السفير جمال متولى، سفير مصر في ماليزيا، إنه تم الانتهاء من اليوم الأول للتصويت على استفتاء تعديل الدستور، لافتًا إلى أن الإقبال على التصويت كان جيدًا جدًا.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن عملية التصويت تمت في إطار هادئ والإقبال جيد باعتبار اليوم الجمعة، ويتزامن مع أيام العمل، متابعًا: «الإقبال فاق التوقعات الشخصية، وتوقعت إقبال متوسط يزداد مع انتهاء اليوم، بحيث انصراف العمل أو الدراسة، ولكن التوافد منذ الصباح جيد للغاية».

وأشاد بدور وسائل الإعلام المصرية، التي لعبت دورًا هامًا في توعية المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية، وشرحها وتوضيحها بشكل مستفيض، ما أدى إلى زيادة الوعي والإقبال من المواطنين.

وبدأ الناخبين من الجالية المصرية بالخارج، في عدد من الدول التوافد على اللجان الانتخابية في مقر البعثات الدبلوماسية، اليوم الجمعة، منذ الساعة الـ9 صباحًا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، في أول أيام التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء الماضي، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خارج مصر خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، ومن 20 إلى 22 للمصريين بالداخل.