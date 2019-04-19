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رئيس وزراء اليابان يزور كندا الأسبوع المقبل

أوتاوا - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 19 أبريل 2019 - 6:51 م | آخر تحديث : الجمعة 19 أبريل 2019 - 6:51 م

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الجمعة، أن نظيره الياباني شينزو آبي، سيزور كندا يومي 27 و 28 أبريل الجاري.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء الكندية أن ترودو سيعقد، خلال الزيارة، جلسة مباحثات مع آبي، تهدف إلى تعزيز العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين، كما ستركز المباحثات على قمة الـ 20 المقبلة في أوساكا.

وتتناول المباحثات أيضا الاتفاقية المطورة للشراكة الشاملة عبر المحيط الهندي، إلى جانب بحث كيفية العمل معا لتعزيز النمو الإقتصادي والديموقراطية وسيادة القانون في شتى أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء الكندي إن "كندا واليابان أصدقاء مقربين وحلفاء يتشاركون العديد من القيم المشتركة، وزيارة رئيس الوزراء شنزو آبي فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص على جانبي المحيط".

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