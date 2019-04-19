الأمن والتعاون تدعو إلى هدنة دائمة قبيل جولة الإعادة في الانتخابات الأوكرانية

دعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى هدنة دائمة في منطقة النزاع شرقي أوكرانيا وذلك قبيل إجراء جولة الإعادة لاختيار رئيس للبلاد خلال الفترة المقبلة.

وفي بيان مكتوب قال رئيس المنظمة ، وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك ، اليوم الجمعة، إن على كلا الجانبين أن يعملا من أجل أمان المواطنين.

كانت الهدنة التي أعلن عن بدئها يوم الثامن من مارس الماضي تعرضت لاختراقات عديدة.

يتوجه الناخبون الأوكرانيون يوم الأحد المقبل (21 أبريل) الجاري لصناديق الانتخاب في جولة الإعادة لاختيار الرئيس.

ومن المقرر أن يجري مرشحا الرئاسة في أوكرانيا، الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو ومنافسه الممثل الكوميدي فولوديمير زلينسكي، مناظرة تلفزيونية اليوم الجمعة قبل جولة الإعادة للانتخابات المقرر لها مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت استطلاعات الرأي قد أظهرت تقدم زلينسكي، الذي اشتهر بأداء شخصية رئيس خيالي في برنامج تلفزيوني شعبي.

وقدم زلينسكي نفسه كبديل للمؤسسة التي تعاني منذ فترة طويلة مع الفساد في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال بوروشينكو إن النتيجة ستكون "اختيار الشعب الأوكراني وسأحترم أي اختيار".

وكان زلينسكي قد حقق تفوقا ملحوظا على بوروشينكو في انتخابات الجولة الأولى من هذه الانتخابات.