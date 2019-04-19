ترامب: البيانات الخاصة بي في تقرير مولر «محض هراء»

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن بعض البيانات التي وردت بشأنه في تقرير مولر " محض هراء".

وكتب ترامب:" ليس من الضروري بالنسبة لي الرد على بيانات بشأني وردت في التقرير، بعضها محض هراء، ووضعت فقط لتمنح أشخاصا آخرين مظهرا جيدا، (أو لأبدو أنا بمظهر سيئ)".

ووصف الرئيس الأمريكي التقرير المؤلف من 448 صفحة بأنه "التقرير المجنون لمولر" الذي يتضمن شهادات عن ترامب وصفها الأخير بأنها "ملفقة وعارية تماما من الصحة".

ونشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، مساء أمس الخميس على موقع وزارة العدل الأمريكية ليطلع عليه الجمهور.

وينقسم التقرير إلى جزئين، يتناول الأول محاولات روسيا للتدخل في الانتخابات، في حين تطرق الثاني إلى ما إذا كان ترامب حاول التدخل في سير التحقيق.

وتقول الوثيقة المنقحة: "تدخلت الحكومة الروسية في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2016 بشكل كاسح وومنهج"، ويكشف عن خطوط بوجود صلات بين حملة ترامب وروسيا.

غير أن "التحقيق لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا، أو نسقوا مع الحكومة الروسية، في الأنشطة التي مارستها للتدخل في الانتخابات".

وفي الجزء الثاني، يسرد التقرير نحو 10 وقائع محتملة لإعاقة سير التحقيق، بينها إصدار ترامب أوامره لمحامي البيت الأبيض آنذاك دونالد ماكجان باتخاذ إجراءات عزل مولر، وهو أمر لم يحدث.

ولم يصدر التقرير في النهاية حكمًا بشأن ما إذا كان ترامب أعاق سير العدالة.

وقال التقرير:" لأننا عقدنا العزم على عدم إصدار حكم قضائي تقليدي، فإننا لم نستخلص استنتاجات نهائية حول سلوك الرئيس، وبناءً على ذلك، هذا التقرير لا يستنتج أن الرئيس ارتكب جريمة، ولكنه أيضًا لا يعفيه من ذلك".