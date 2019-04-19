إسرائيل تسمح للمسيحيين بغزة بزيارة القدس في عيد الفصح

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ذكرت إسرائيل اليوم الجمعة أن المسيحيين في قطاع غزة يمكنهم زيارة القدس والضفة الغربية لقضاء عطلة عيد الفصح، بعد أن شكوا من أنه لم يتم إصدار تصاريح لهم.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إنه تم اتخاذ القرار بناء على توصية من مسؤولين أمنيين.

ولم يؤكد الياس جيلدا، أحد المتحدثين باسم الجالية المسيحية في غزة اصدار تصاريح جديدة للسفر اليوم الجمعة.

وقال "الجالية المسيحية في غزة لم يتم إبلاغها رسميا بالسماح لنا بالسفر إلى القدس الشرقية والضفة الغربية" مضيفا أن الوضع الإسرائيلي "مضلل وزائف تماما".

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الخميس إنه تم إعطاء 200 تصريح فقط إلى سكان غزة المسيحيين فوق سن 50 عاما لزيارة الأردن، وليس القدس أو الضفة الغربية.