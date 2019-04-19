مقتل وإصابة 18 من طالبان في اشتباكات شمالي أفغانستان

سقط 18 مسلحا على الأقل من حركة طالبان بين قتيل وجريح خلال اشتباكات مع القوات المسلحة الأفغانية بإقليم فارياب شمالي البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر فيلق شاهين 209، التابع للجيش الأفغاني في بيان أن 11 مسلحا على الأقل من حركة طالبان قُتلوا وأصيب 7 آخرون، خلال أحدث اشتباكات وقعت خلال الساعات الـ12 الماضية في مناطق دولت آباد وخواجة وسابزبوش وقيصر في الإقليم.

وأضاف البيان أن أربعة قياديين بارزين من الجماعة من بين القتلى.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على الاشتباكات حتى الآن.

كان الجيش الأفغانى، قد أعلن يوم الاثنين الماضي ، عن مقتل 179 من مُسلحى "طالبان " بينهم 15 من قيادي الحركة المُسلحة من داخل البلاد وخارجها، فى عدد من الأقاليم الشمالية بأفغانستان، منذ أن أعلنت الحركة في وقت سابق الشهر الجاري شن "هجوم الربيع".