تعليق محادثات طالبان والحكومة الأفغانية في الدوحة بسبب خلاف حول الوفود

أظهرت مؤشرات، اليوم الجمعة، أن محادثات السلام الحاسمة بين طالبان والحكومة الأفغانية المقرر أن تجري في قطر قد تم تعليقها، في الوقت الذي أعربت فيه واشنطن عن خيبة أملها وحضت الطرفين على العودة الى طاولة المفاوضات.

وعلى الرغم من عدم صدور بيانات رسمية عن الأطراف المعنية، فإن رئيس المنظمة التي تستضيف المحادثات في الدوحة أعلن خروج الأمور عن مسارها بسبب خلاف حول حجم وطريقة تشكيل الوفود المشاركة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال سلطان بركات من مركز دراسات النزاع والعمل الانساني إن "هذا التأجيل المؤسف ضروري لبناء اجماع أكثر حول من يجب أن يشارك في المؤتمر".

وأعلنت إدارة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الثلاثاء الماضى، عن قائمة بـ250 شخصا يمثلون كل القطاعات في أفغانستان، وبينهم شخصيات حكومية، للمشاركة في ما يسمى الحوار الافغاني الداخلي الذي كان مقرر ا إنطلاقه غدا السبت في الدوحة.

لكن طالبان سخرت من هذه القائمة الطويلة ووصفتها بأنها غير "طبيعية"، وقالت إن لا "خطط لديها" للقاء هذا الكم من الأشخاص.

وكانت طالبان قد أصرت أيضا على عدم قبولها التفاوض مع كابول مباشرة في المؤتمر.

وأعرب المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد عن "خيبة أمله لتأخير الحوار الأفغاني الداخلي".

وفى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال زلماى: "نحن على اتصال مع كل الفرقاء، وشجعنا الجميع على أن يبقوا ملتزمين بالحوار".

وأضاف زلماى: "أحض كل الأطراف على انتهاز الفرصة واعادة الأمور الى مسارها بالاتفاق على قائمة بالمشاركين تمثل كل الأفغان".

وتجرى الولايات المتحدة مفاوضات سلام ثنائية منفصلة مع طالبان في الدوحة كجزء من الجهد الذي تبذله منذ شهور للتوصل إلى اتفاق سلام. وتأتي هذه التطورات مع اندلاع أعمال عنف جديدة في جميع أنحاء أفغانستان، مع إعلان طالبان شن ما يسمى بهجوم الربيع.