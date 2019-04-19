أوساط ألمانية: المواصفات الأوروبية الجديدة بشأن شراء حافلات نظيفة قد تزيد أسعار التذاكر

حذر الاتحاد الألماني للمدن من زيادة الأسعار في وسائل المواصلات المحلية بسبب المواصفات الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن شراء حافلات نظيفة وصديقة للبيئة.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد هلموت ديدي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يجب التخوف من أن تصير عروض وسائل النقل العام للأفراد أكثر غلاء على المدى الطويل نتيجة ذلك أو يكون هناك اضطرار لتقليلها".

ويتعلق الأمر بقاعدة توجيهية للاتحاد الأوروبي أقرها البرلمان الأوروبي أمس الخميس بشأن شراء حافلات نظيفة من أجل حماية المناخ.

وبموجب هذه القاعدة، يتعين على المحليات شراء مزيد من الحافلات ذات قدر أقل من الانبعاثات من أجل ضمان هواء نظيف في المدن وللعمل على حماية المناخ.

ووفقا لذلك، يجب أن يتسم 45 بالمئة من الحافلات التي يتم شراؤها في ألمانيا حتى عام 2025 بأن تكون "نظيفة وتتمتع بكفاءة في استخدام الطاقة"، على أن تصير نسبتها 65 بالمئة اعتبارا من عام 2026، علما بأنه يقصد بتلك الحافلات نوعية الحافلات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الحيوي.

وأكد ديدي أن المدن مؤيدة للتحول إلى الحافلات الأكثر نظافة، ولكنه أشار إلى أنه ليس هناك حاليا سوى عدد قليل من النماذج الجاهزة للسوق بالنسبة للحافلات الخالية من الانبعاثات والتي لا تزال باهظة الثمن أيضا.

وحذر من رفع أسعار تذاكر وسائل النقل العام حاليا، واصفا إياه بأنه إشارة خاطئة، موضحة بقوله: "لأنه لابد حاليا وخلال الأعوام القادمة من توسيع نطاق وسائل النقل العام وجعلها أكثر جذبا كي يتم تسهيل عملية تحويل الأشخاص إلى استخدام الحافلات والقطارات".