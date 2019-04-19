الادعاء الفرنسي يحذر من عمليات احتيال لجمع تبرعات لإصلاح كاتدرائية نوتردام

نصح مكتب المدعي العام في باريس المواطنين بتوخي الحذر عند التبرع لإصلاح ما لحق من أضرار بكاتدرائية نوتردام، بعد الحريق الهائل الذي شب بها يوم الإثنين الماضي، حيث تلقى شكاوى حول عمليات احتيال عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.

ويقول ممثلو الادعاء إنهم فتحوا تحقيقا بعد أن قالت مؤسسة "فونداسيون دو باتريموان" الخيرية إن محتالين أجروا مكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني منتحلين اسمها، سعياً للحصول على تبرعات لإصلاح الكاتدرائية.

وتسبب الحريق في تدمير سقف كاتدرائية نوتردام وقبتها تماما.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجب ترميم الكاتدرائية بالكامل خلال خمس سنوات، في حين وصف خبراء ذلك بأنه أمر طموح للغاية.