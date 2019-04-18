تونس: إحباط محاولة تسلل مسلحين أوروبيين من ليبيا تحت غطاء دبلوماسى

أعلن وزير الدفاع التونسى عبدالكريم الزبيدى، أمس الأول، إحباط محاولة تسلل مجموعتين مسلحتين إلى البلاد تحت غطاء دبلوماسى عبر الحدود البرية والبحرية بين تونس وليبيا.

وقال الزبيدى، فى تصريح صحفى إن المجموعة الأولى حاولت عبور الحدود البحرية التونسية من جانب ليبيا، الأربعاء الماضى، مضيفا أن البحرية التونسية منعت تلك المجموعة التى كانت تستقل زورقين مطاطين على متنهما 11 شخصا يحملون جنسيات دول أوروبية ولديهم جوازات دبلوماسية، من دخول البلاد، وفقا لإذاعة «شمس إف إم» التونسية.

وأكد الزبيدى أن قوات البحرية ضبطت بحوزة المجموعة أسلحة وذخيرة، وسلمتها إلى الجهات المعنية.

أما المجموعة المسلحة الثانية فتتكون من 13 فرنسيا دخلوا البلاد، الأحد الماضى، على متن 6 سيارات رباعية الدفع عبر الحدود الليبية تحت غطاء دبلوماسى أيضا.

وأشار الزبيدى إلى أن كل الأسلحة والذخيرة المضبوطة من المجموعتين تم تأمينها فى ثكنة بمدينة بنقردان بولاية مدنين الحدودية مع ليبيا، مضيفا أن حدود تونس البرية والبحرية ومجالها الجوى مؤمنان.

من جانبها، أصدرت السفارة الفرنسية بتونس بيانا أكدت فيه أن هؤلاء الفرنسيين هم فريق أمنى يقوم بتأمين السفارة الفرنسية فى ليبيا بحكم الأوضاع الأمنية الحالية هناك، مشيرة إلى أن هذا الفريق خضع إلى عملية تفتيش روتينية منذ حلوله بالمعبر الحدودى بين تونس وليبيا، وتم جرد المعدات التى كانت بحوزته قبل أن يواصل طريقه.

كما أوضحت السفارة أن تنقل الفريق تم بالتشاور مع السلطات التونسية، وهو يندرج فى إطار التنقلات الدورية للسفارة الليبية فى ليبيا بين طرابلس وتونس.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن القافلة الفرنسية تعرضت لـ«تفتيش روتينى»، نافية مصادرة أسلحتهم، مؤكدة أنه «تم تفتيش الأسلحة، ثم تسجيلها قبل إعادة أفراد القافلة إلى فرنسا مرة أخرى»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.