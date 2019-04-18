الكرملين: لقاء بين بوتين وزعيم كوريا الشمالية قبل نهاية الشهر الجاري

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، مساء الخميس، عن عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.