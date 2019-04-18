تسهيل ركوب المعاقين للحافلات في كوريا بالكراسي المتحركة

أعلنت حكومة العاصمة الكورية سول عن خطتها الخمسية الثانية لضمان حقوق المواطنين المعاقين في المدينة، وذلك بالتزامن مع يوم المعاقين في كوريا هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، أن الخطة تأتي عقب الخطة الخمسية الأولي بين أعوام 2014 – 2018.

ووفقا لخطة العام الحالي، ستقوم المدينة بضخ 890 مليار وون ( 784 مليون دولار) لتسهيل ركوب وسائل النقل العام أمام المعاقين، وتحسين خيارات الإسكان وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين المعوقين بحلول عام 2023 .

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الحالي، أقل من نصف الحافلات في نظام النقل العام بالمدينة يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة، فيما تقول المدينة إنها ستحول الحافلات المتبقية إلى الحافلات ذات سلالم المقعدين الأوتوماتيكية خلال خمس سنوات، كما ستزيد من عدد سيارات الأجرة التاكسي المجهزة للركوب بالكراسي المتحركة مع تحويلها إلى عربات نقل صغيرة "فان".