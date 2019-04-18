ترامب يستخدم «الفيتو» ضد قرار الكونجرس وقف دعم التحالف العربى فى اليمن

استخدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حق النقض «الفيتو»، أمس الأول، ضد قرار للكونجرس بوقف الدعم الأمريكى للتحالف العسكرى بقيادة السعودية فى اليمن، مبررا ذلك بأسباب عدة «أهمهما حماية 80 ألف أمريكى يعيشون فى بعض دول التحالف التى كانت عرضة لهجمات الحوثيين» المدعومين من إيران.

وقال ترامب فى بيان إن «هذا القرار يشكل محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتى الدستورية، ويعرض حياة المواطنين الأمريكيين والجنود الشجعان للخطر سواء اليوم أم فى المستقبل»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وشدد ترامب على أن الدعم الأمريكى للتحالف فى اليمن ضرورى لأسباب عدة، أولها وأهمها، كما قال، «حماية أمن أكثر من 80 ألف أمريكى يعيشون فى بعض دول التحالف التى كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن».

واعتبر الرئيس الأمريكى أيضا، فى تبريراته لاستخدام حق الفيتو، أن قرار الكونجرس وقف الدعم للتحالف العربى فى اليمن، الذى تقوده السعودية، «يؤذى السياسة الخارجية للولايات المتحدة وعلاقاتنا الثنائية».

كما أضاف أن قرار الكونجرس «يؤثر سلبا على جهودنا المستمرة لمنع الإصابات بين المدنيين، ومنع انتشار التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة فى شبه جزيرة العرب وتنظيم «داعش» الإرهابى، ويشجع أنشطة إيران الخبيثة فى اليمن».

ويقول الديمقراطيون إن الانخراط فى النزاع اليمنى من خلال المعلومات الاستخبارية والدعم اللوجستى وبيع الأسلحة وتزويد الطائرات بالوقود فى الجو، الذى تم وقفه سابقا، وهو عمل غير دستورى من دون موافقة الكونجرس.

ويعتبر هذا الفيتو هو الثانى لترامب، إذ سبق أن نقض قرارا للكونجرس يهدف إلى إلغاء حالة الطوارئ الوطنية، التى أعلنها من أجل تأمين المزيد من التمويل للجدار الذى يريد أن يبنيه بين الولايات المتحدة والمكسيك.