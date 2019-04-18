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دعوة للحد من صيد سمك القرش الحريري في إندونيسيا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 18 أبريل 2019 - 12:44 م | آخر تحديث : الخميس 18 أبريل 2019 - 12:44 م

اقترح المعهد الإندونيسي للعلوم ضرورة تحديد عدد أسماك القرش الحريري التي يتم صيدها في المياة الإندونيسية للحفاظ على الأنواع من خطر الانقراض.

وذكر المعهد لدى إعلانه وثيقة بحث تتعلق بالإدارة المستدامة لأسماك القرش الحريري، إنه يمكن الاستمرار في صيد القرش الحريري ولكن يتعين الحد من الأعداد.

وأوصى المعهد، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت، بألا تتجاوز الحصة الموصى بها للصيد هذا العام 80 ألف سمكة قرش.

وأشار الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة بأن ما لا يقل عن 31 % من أعداد سمك القرش في العالم مهددة بخطر الانقراض، وتعد إندونيسيا واحدة من الدول ذات أعلى المعدلات في استغلال أسماك القرش في العالم.

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