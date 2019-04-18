عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي: استقرار اقتصاد منطقة اليورو خلال النصف الثاني

استبعد "إيفالد نوفوتني" عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خفض البنك توقعات النمو الخاصة باقتصادات منطقة اليورو في يونيو المقبل، في الوقت الذي يتجه فيه اقتصاد المنطقة صوب الاستقرار، على الأقل خلال النصف الثاني من العام الحالي.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن محافظ البنك المركزي النمساوي قوله إن المناقشات خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن مطلع الأسبوع الحالي، جعلت المسؤولين أقل تفاؤلا بأداء الاقتصاد الصيني.

وأضاف "نوفوتني" في المقابلة، يمكنك افتراض أنه سيكون هناك حل للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين "لذلك هناك دلائل بوجود أمل بالنسبة للنصف الثاني من 2019 في هذه اللحظة".

وأشارت "بلومبرج" إلى أن "نوفوتني" انضم إلى عدد من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، وبينهم رئيس البنك "ماريو دراجي"، في الإعراب عن التفاؤل الحذر بأن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سيبدأ التعافي في وقت لاحق العام الحالي، كما تفترض التوقعات الحالية.

في الوقت نفسه، أرجأ المسؤولون زيادة أسعار الفائدة إلى ما بعد العام الحالي وأعلنوا خطة جديدة لتمويل البنوك في منطقة اليورو على أن يبدأ تفعيلها في سبتمبر المقبل.

وقال "نوفوتني" إن هذه الخطة تستهدف عدم جعل البنوك تعتمد بشكل دائم على الأموال منخفضة التكلفة التي تحصل عليها من البنك المركزي الأوروبي، مضيفا أن التركيز سينصب على إعداد البنوك للتخلص تدريجيا من إجراءات التحفيز الاقتصادي غير المسبوقة.

وقال المصرفي النمساوي، البالغ من العمر 74 عاما، في المقابلة: "بالطبع الموقف الاقتصادي الآن يتغير، وعلينا أن نكون حذرين جدا بشأن تطبيع السياسة النقدية، لكن لا يجب فقدان الرؤية".