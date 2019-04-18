رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يثمن مواقف مصر الداعم لبلاده

ثمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، مواقف مصر الداعمة لبلاده خلال لقائه مبعوثي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» مساء الأربعاء.

والتقى وفد مصري رفيع المستوى، مبعوثًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعددًا من كبار المسؤولين؛ للوقوف على تطورات الأوضاع السودانية الراهنة.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، يوم 11 أبريل الجاري، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين، وتأكيدها عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، بل محاسبته وفقًا لقانون البلاد.

وفي اليوم التالي، أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليمين الدستورية رئيًسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان خلفًا للفريق محمد عوض بن عوف عقب إعلانه تنحيه عن منصبه الذي دام حوالي 30 ساعة فقط.