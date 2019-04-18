سجن صياد في السويد بتهمة القتل الخطأ

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قضت محكمة في السويد، اليوم الخميس، بالسجن لمدة عام بحق صياد لإطلاقه النار خطأ على شخص كان يركض خلال رحلة صيد العام الماضي.

ووجدت محكمة مقاطعة هلسينجبورج أن الصياد النرويجي مذنب بالتسبب في ضرر جسدي خطير، وأمرته بدفع تعويض بقيمة 38 ألف كرونه(4100 دولار).

وقالت المحكمة إنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة لدعم اتهام الادعاء بمحاولة القتل أو الاعتداء المشدد.

وأصيب الضحية الذي يبلغ الآن 76 عاما في الفخذ عندما كان يركض في صباح يوم 29 نوفمبر بالقرب من ليونجبيهيد في جنوب السويد.

وأُطلقت الرصاصة من على مسافة نحو 170 مترا.

وكان مقطع مصور لحادث الإطلاق جرى استعادته من بطاقة الذاكرة في منظار البندقية الحراري الخاصة بالصياد جزءا من الدليل.

وقال الصياد (48 عاما) خلال المحاكمة إنه كان في البرية لاصطياد الخنازير البرية، وهي حيوانات ليلية واعتقد أنه يطلق النار على أنثى الظبي. ونفى أي نية لإيذاء الرجل.

كما تبين أنه مذنب بانتهاك قوانين الصيد التي تشمل حظرا على الصيد ليلا.