رئيس الوزراء الفلسطينى: لسنا مهتمين بالسلام الاقتصادى مع إسرائيل

قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه، إن حكومته غير مهتمة «بالسلام الاقتصادى» مع إسرائيل، موضحا أن اهتمام «بلاده وشعبه يتركز على إنهاء الاحتلال».

واتهم اشتيه خلال مقابلة مع وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، إسرائيل، بأنها «جزء من الحرب المالية التى أعلنتها الولايات المتحدة علينا.. كل الضغوطات المالية هى محاولة دفعنا للاستسلام.. هذا ابتزاز مالى نرفضه».

والعام الماضى، أوقفت الولايات المتحدة دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، البالغ 360 مليون دولار سنويا، بينما لم تقدم دولارا واحدا للموازنة الفلسطينية منذ مارس 2017، بحسب بيانات لوزارة المالية الفلسطينية.

وطرح اشتيه عددا من المقترحات للتغلب على الأزمة المالية التى تعانى منها بلاده؛ وقال إنه فرض تخفيضات فى الإنفاق، وتقليل الامتيازات لوزراء حكومته.

وأضاف اشتيه: «سنسعى لتطوير القطاعات الزراعية والاقتصادية والتعليمية الفلسطينية، والبحث عن سبل للحد من اعتماد الاقتصاد الفلسطينى على إسرائيل».

وضرب مثالا بإمكانية استيراد الوقود من الأردن بدلا من إسرائيل. وتابع: «الفلسطينيون سيسعون للحصول على دعم مالى من المانحين العرب والأوروبيين».

وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية منذ 2018، ناتجة عن تراجع المنح الخارجية، وارتفعت حدتها بفعل أزمة المقاصة، فى فبراير الماضى، بعد رفض الحكومة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منقوصة.

وفى 17 فبراير الماضى، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابى على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وردا على القرار الإسرائيلى، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أى مبالغ غير متفق عليها مسبقا.

وإيرادات المقاصة، هى ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهرى (نحو 188 مليون دولار).

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63 % من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وقال البنك الدولى فى تقرير، أمس، إنه «إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة (المقاصة)، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار فى 2018 إلى أكثر من مليار دولار فى 2019».