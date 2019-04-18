ويدودو يقول إن نتائج الفرز تظهر تمتعه ونائبه بثقة الشعب الإندونيسي

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قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في بيان: "يتبين بالنظر إلى نتائج عمليات الفرز السريعة أنني أنا ومعروف أمين ما زلنا نتمتع بثقة شعب إندونيسيا للحصول على منصبي الرئيس ونائب الرئيس للفترة من 2019 إلى 2024".

وأظهرت نتائج عمليات فرز أولية، غير رسمية، لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإندونيسية اليوم الأربعاء تقدم الرئيس الإندونيسى "جوكوي" ويدودو على منافسه بعشر نقاط مئوية.

وأشارت نتائج عمليات الفرز السريع، التي أخذتها خمس مؤسسات لاستطلاع الرأي من عينات من مراكز الاقتراع، إلى حصول جوكو على 55% من الأصوات، والجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو على 45% .

وأثبتت عمليات الفرز السريعة دقتها في توقع الفائزين في انتخابات سابقة في البلاد.

ودعا ويدودو إلى الوحدة، بعد أن أظهرت نتائج عمليات الفرز الأولية غير الرسمية لأصوات الناخبين تقدمه في سباق الرئاسة على منافسه.

وقال جوكو: "نحتاج للحفاظ على تماسكنا بعد الانتخابات".

وأضاف: "رأينا نتائج الفرز السريع، ولكن علينا انتظار النتائج الرسمية من جانب المفوضية العامة للانتخابات"، داعيا أنصاره إلى التحلي بالهدوء.

واتهم برابوو مؤسسات استطلاع الرأي التي أجرت عمليات فرز أولية غير رسمية لأصوات الناخبين بمحاولة التلاعب بالرأي العام لصالح الرئيس الحالي، وقال إن استطلاعات آراء الناخبين عقب الخروج من لجان الاقتراع التى أجراها فريقه تشير إلى فوزه بنسبة 8ر55% من الأصوات.

وأضاف: "أناشد المتطوعين حماية نصرنا"، داعيا أنصاره إلى الاحتفاظ بهدوئهم وعدم اللجوء إلى العنف.

ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية أواخر مايو.