المسماري: الهجوم على قاعدة «تمنهنت» جاء بأمر من السراج

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم قوات «الجيش الوطني الليبي»، إن صباح اليوم شهد هجومًا على قاعدة تمنهنت الجوية، من قوات إرهابية تتخذ من أقصى الجنوب الغربي مقرًا لها، على الحدود مع تشاد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، أن هذ الهجوم يأتي في إطار الحرب القائمة الآن في طرابلس، متابعًا: «هذه العملية جاءت بأمر من فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي».

وعقب أن هذا الهجوم قد استهدف المطار المدني في قاعدة تمنهنت، موضحًا أن قوات حماية المطار سرعان ما صدت هذا الهجوم.

وأشار إلى وقوع 4 قتلى في صفوف قوات الجيش الوطني الليبي، و6 من الجرحى، لافتًا إلى مطاردة القوات التي نفذت الهجوم بأقصى الجنوب الغربي.

وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ«طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.

وأصدر الجيش الليبي الخميس الماضي، أوامر بالقبض على رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج وأعضائه، وعلى عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة ضد الدولة.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام

.2011