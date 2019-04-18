حزمة ضمانات لصالح النساء في الانتخابات العامة في إسبانيا

أعلن الحزب الاشتراكي الحاكم في أسبانيا عن حزمة ضمانات حال فوز مرشحه رئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز منها منح إجازة أبوة لمدة 16 أسبوعا على قدم المساواة مع الأمهات، وإعادة النظر في ساعات العمل لصالح المزيد من وقت الفراغ، فضلا عن قوانين أكثر صرامة وأكثر تحديدا

بشأن الجرائم الجنسية.

وذكر موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي أنه فيما يبدو أنه محاولة للحصول على رضا الناخبات، تعهد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بحظر البغاء في البلاد إذا أعيد انتخابه في الانتخابات المقررة في 28 أبريل الجاري.

ويهدف هذا الإجراء المقترح تجريم الدعارة، التي تم التغاضي عنها بشكل كبير في أسبانيا ما بعد سقوط الديكتاتورية.

كما تعهد البيان بالقضاء على الجهات التي توفر الأم البديلة التي "تقوض حقوق المرأة"؛ ولا سيما الأشخاص الأكثر ضعفا من خلال معاملة أجسامهن ووظائفهن الإنجابية كسلعة.