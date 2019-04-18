إضراب عام فى لبنان رفضا لتخفيض الرواتب

عم الإضراب والاعتصامات والاحتجاجات مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس الرسمية فى لبنان، أمس، رفضا لاعتزام الحكومة تخفيض رواتب المتقاعدين والموظفين فى الإدارات العامة.

وقام متقاعدو الجيش اللبنانى بقطع طريق كورنيش المزرعة فى بيروت بالإطارات المشتعلة احتجاجا على خفض معاشاتهم.

والتزمت جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة فى مختلف المناطق اللبنانية بالإضراب العام، وتوقف التدريس فى المدارس والثانويات الرسمية، كما التزمت البلديات والاتحادات البلدية جميع بالتوقف عن العمل.

وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة والإدارات الرسمية وتعاونية موظفى الدولة أبوابها التزاما بالإضراب، تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية.

وانتقل عدد كبير من الموظفين إلى العاصمة للمشاركة فى الاعتصام المركزى بساحة رياض الصلح.

والتزمت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) بالإضراب الذى دعت إليه رابطة موظفى الإدارة العامة.

كما أعلنت «إذاعة لبنان» فى بيان، أنها «تضامنا مع رابطة موظفى الإدارة العامة والمطالب المحقة وأهمها عدم المس بالرواتب والأجور، تواكب هذا اليوم بتغطية شاملة للحدث عبر برامجها والتى خصصتها لهذه المناسبة».