صدور نسخة منقحة من تقرير المحقق روبرت مولر اليوم

من المقرر أن تصدر اليوم الخميس نسخة منقحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الامريكية لعام 2016، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام لمعرفة الآثار التي قد تترتب على التقرير بالنسبة للرئيس الامريكي، دونالد ترامب.

وسيقوم المدعي العام وليام بار، بتنقيح التقرير لاستبعاد المعلومات المتعلقة بجمع المعلومات الاستخباراتية والمعلومات الخاصة لما يسمى بالأطراف الخارجية. وسيتم مراقبة مدى تنقيح التقرير عن كثب.

ومن جانبها، قالت وزارة العدل إن وليام بار سيعقد مؤتمرا صحفيا في الساعة 0930 صباحا (1330 بتوقيت جرينتش)، في واشنطن.

من ناحية أخرى، قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيري نادلر، إنه "شديد القلق" بسبب التقارير التي جاء فيها أنه تم إبلاغ البيت الأبيض بشأن التقرير قبل نشره.

وأضاف عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي - على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الآن، تبلغنا (وزارة العدل) بأننا لن نستلم التقرير حتى... بعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده بار. وهذا خطأ".

وكان قد تم تعيين مولر في عام 2017 للتحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية، ووجود أي روابط بحملة ترامب. وقد أدى التحقيق إلى توجيه عشرات الاتهامات، والتي شملت إدانات لمواطنين روس والعديد من الأفراد السابقين من زمرة ترامب، مثل مدير حملته الانتخابية ومحاميه.