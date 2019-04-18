مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: ننتظر خطة السلام قبل ضم الضفة الغربية

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه ليس من المرجح أن تمضي بلاده قدمًا في ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية حتى يتم الكشف عن خطة السلام الأمريكية.

وكانت الانتخابات العامة في إسرائيل أسفرت الأسبوع الماضي عن فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بولاية خامسة.

وتعهد نتنياهو قبل الانتخابات بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، في محاولة واضحة للفوز بأصوات الناخبين اليمينيين.

وقال داني دانون، مندوب إسرائيل لدى المنظمة الدولية، للصحفيين في نيويورك: "لا أعتقد أننا سنرى حكومتنا تقوم بأي عمل كبير قبل تقديم خطة السلام".

وأعرب دانون عن توقعه أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "في المستقبل القريب"، بين مايو ونهاية الصيف، عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، والمرتقبة منذ وقت طويل، مستشهدًا بتقارير إخبارية إسرائيلية، وذكر أنه هو نفسه لم يطلع على الخطة.

وأضاف دانون، أن إسرائيل تريد رؤية "خطة أصلية" تضم دولًا أخرى وأن تجري حوارًا مباشرًا مع الأطراف الأخرى، لكنه أشار أيضا إلى أنه يتوقع أن يرفض الجانب الفلسطيني المحادثات المباشرة.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض خطة السلام الأمريكية، رغم أنه لم يتم كشف النقاب عنها بعد.