استطلاع: 25% من البريطانيين سيصوتون لصالح حزب «بريكست» في انتخابات البرلمان الأوروبي

كشف استطلاع تم نشر نتيجته اليوم الأربعاء، عن أن حزب "بريكست" الجديد الذي أسسه السياسي البريطاني المتشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي نايجل فاراج، يبدو في سبيله للفوز في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة الشهر المقبل حال مشاركة بريطانيا فيها.

وبحسب استطلاع "يوجوف"، سيدعم 27% من البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع حزب "بريكست"، مقارنة بـ 22% لصالح حزب العمال المعارض و 15% لصالح حزب المحافظين.

وجاء في المراكز التالية حزب الخضر بـ 10%، وحزب الديمقراطيين الأحرار بـ 9% وحزب استقلال المملكة المتحدة بـ 7%.

وأسس فاراج الحزب يوم الجمعة الماضي وتعهد بـ "ثورة ديمقراطية" لإحداث تغيير شامل في السياسة البريطانية، في مسيرة يبدأ فيها بانتخابات الاتحاد الأوروبي.

وذكر فاراج أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي المنتمية لحزب المحافظين "خانت" الناخبين البريطانيين حيث لم تحقق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد حوالي ثلاث سنوات من دعم أغلبية ضئيلة للانسحاب في استفتاء عام.