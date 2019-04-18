وزير الدفاع ونظيراه اليوناني والقبرصي يشهدون التدريب البحري الجوي المشترك «ميدوزا -8»

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أول ايفانجلوس أبوستولاكس وزير الدفاع اليوناني، وسافلس أنجليدس وزير الدفاع القبرصي، المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا -8"، والذي تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر واليونان وقبرص، والذي استمر عدة أيام بمسرح عمليات البحر المتوسط بمشاركة حاملتي المروحيات أنور السادات وجمال عبدالناصر طراز "ميسترال"، وعدد من القطع البحرية، والفرقاطات، وسفن المرور والإنزال، والغواصات، وصائدات الألغام، ولنشات الصواريخ، وعدد من الطائرات متعددة المهام "إف 16"، وطائرات الهليكوبتر والاستطلاع والنقل، وطائرات الإنذار.

بدأت المرحلة الرئيسية بوصول القائد العام للقوات المسلحة، يرافقه وزير الدفاع القبرصي إلى متن إحدى الفرقاطات اليونانية المشاركة بالتدريب، حيث كان في الاستقبال وزير الدفاع اليوناني، واستمع الوزراء إلى عرض تفصيلي تضمن تدريبات ميدوزا السابقة بالإضافة لعرض ملخص للأنشطة والفاعليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة، أعقبه الانتقال إلى حاملة المروحيات "أنور السادات" والقيام بجولة تفقدية للميسترال والتقاط صورة تذكارية مع القوات المشاركة في التدريب، ومتابعة أعمال استقبال طائرات الأباتشي على متن الحاملة وإقلاع طائرات الشينوك اليوناني المحملة بعناصر الإسقاط المظلي، مع قيام صائدات الألغام بمسح ممرات الإبرار، كما تابع الوزراء وصول قوات الإسقاط والإبرار جوا وبحرا إلى الساحل.

ونفذت القطع البحرية المشاركة تمرينا للرماية بالذخيرة الحية على الأهداف السطحية أظهر مدى ما تتمتع به القوات من دقة ومهارة عالية وقدرة على العمل المشترك.

كما تضمنت الأنشطة عملية إبرار بحري على الساحل لعناصر من القوات الخاصة بواسطة اللانشات السريعة لتأمين شاطئ ضد التهديدات الإرهابية، كما شاركت طائرات الهليكوبتر بتنفيذ الإسقاط والإبرار الجوي للمجموعات القتالية من قوات المظلات، مع تقديم المعاونة الجوية بواسطة الهليكوبتر المسلح لقوات المشاة الميكانيكي التي تم إبرارها على الساحل بواسطة وسائط الإبرار المحملة على حاملة المروحيات، وشاركت المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ هجمة جوية لتدمير العناصر المعادية وتأمين الشاطئ واستكمال تدمير الأهداف المكتشفة.

وكانت المراحل الأولى للتدريب قد تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة منها القيام بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة ضد كل التهديدات والتدريب على أعمال الاستطلاع الجوي والبحري واعتراض الأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار، كذلك التدريب على أعمال البحث والإنقاذ وتبادل البلاغات والمعلومات بين الوحدات والقطع البحرية، وأعمال الاعتراض البحري والدفاع ضد التهديدات غير النمطية أثناء الإبحار ومكافحة الهجرة غير الشرعية والقرصنة البحرية.

كما تم تنفيذ تدريب مسبق لعناصر القوات الخاصة البحرية لكل من مصر واليونان وقبرص على أعمال الاقتحام والتفتيش للسفن المشتبه بها والتغلب على الموانع، كذلك تنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية التي تساهم في توحيد المفاهيم المشتركة للقوات المنفذة.

ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لوزراء الدفاع والوفود والقوات المشاركة مرحبا بهم في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على عمق العلاقات العسكرية التي تربط بين البلدان الثلاثة، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذي يهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بمستوى التنسيق والتعاون بين مصر واليونان وقبرص في مختلف المجالات، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل بما يحقق حماية الأهداف والمصالح المشتركة ويعزز جهود التنمية والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

كما أشادا وزيرا الدفاع لكل من اليونان وقبرص بالأداء القتالي المتميز للقوات المنفذة للتدريب، والذي يعكس مدى التنسيق بين القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية، مؤكدين على حرص بلديهما على توسيع آفاق الشراكة والتعاون العسكري مع مصر والعمل المشترك لدعم ركائز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات التي تستهدف المنطقة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادات السياسية لمصر واليونان وقبرص.

حضر المرحلة الرئيسية الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية، ومراقبين للتدريب من عدة دول، وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.