السجن 30 عاما بحق شقيق منفذ هجوم تولوز 2012

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قضت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الخميس، بالسجن 30 عاما بحق عبدالقادر مراح، شقيق محمد مراح، منفذ هجوم تولوز في عام 2012.

وقالت إذاعة "فرانس إنفو" مساء اليوم إنه ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم بالانتماء لجماعة إرهابية وأنه قدم المساعدة لمنفذ الهجوم.

وكان الادعاء العام طالب بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة بحق عبد القادر مراح بوصفه "ناصحا وداعما" لمنفذ هجوم تولوز الجهادي المتطرف محمد مراح.

وقضت محكمة أول درجة قبل حوالي عام ونصف العام بسجن مراح عشرين عاما.

وكان محمد مراح نفذ سلسلة من الهجمات في مدينة تولوز في عام 2012 اسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.

وسقط الضحايا وقتئذ على مدار عدة أيام في مدينة تولوز حيث قتل مراح ثلاثة جنود ومدرسا وثلاثة أطفال داخل مدرسة يهودية، قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة.