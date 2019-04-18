المدعي العام العسكري التابع للوفاق في ليبيا يأمر بالقبض على حفتر وآخرين

أصدر مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس، أمراً بالقبض على المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى "الجيش الوطني الليبي"، والمعين من جانب البرلمان الليبي، وضباط عسكريين آخرين يتبعون القيادة العامة، وإحالتهم فور ضبطهم إلى مكتب المدعي العام.

وبالإضافة إلى اسم حفتر الذي جاء على رأس قائمة المطلوبين، فقد ورد أيضاً في أمر القبض الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه أسماء كل من، آمر غرفة عمليات الكرامة، عبد السلام الحاسي، وآمر غرفة العمليات الجوية، محمد المنفور، ورئيس أركان القوات الجوية، صقر الجروشي، وثلاثة ضباط آخرين.

وبحسب مكتب المدعي العام، جاء أمر القبض على خلفية قضيتي قصف مطار معيتيقة في طرابلس، وقصف منطقة سكنية في بلدية أبو سليم بطرابلس ما أدى إلى سقوط مدنيين.

ووجه مكتب المدعي العام العسكري أوامر القبض إلى كل من: "إدارة الشرطة والسجون العسكرية" و"إدارة الاستخبارات العسكرية" و"جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب" و"جهاز الأمن الداخلي" و"جهاز المباحث الجنائية" و"الإدارة العامة للأمن المركزي" و"قوة العمليات الخاصة".