كوريا الشمالية تطلب استبعاد بومبيو من المحادثات النووية

كيم جونج أون يشرف على أول تجربة سلاح تكتيكي جديد بعد فشل قمته مع ترامب

عبرت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن رغبتها في استبعاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من المحادثات النووية، مطالبة بشخص يكون "أكثر حرصا ونضجا في التواصل".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن المسؤول البارز في وزارة الخارجية، كون جونج جون قوله إنه "ليس باستطاعة أحد التنبؤ بالوضع في شبه الجزيرة الكورية إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن السبب الجذري الذي أرغم بيونج يانج على تطوير برنامجها النووي، دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف جون: "أخشى فى حال مشاركة بومبيو مرة أخرى ستصبح المحادثات فاشلة ومعقدة"، وتابع :" لذلك فى حال كان هناك فرصة لاستئناف المحادثات مع واشنطن نرغب ألا يكون محاورنا بومبيو ولكن شخصا أكثر حرصا ونضجا في التواصل معنا"، بحسب موقع "إكسيوس" الإخبارى الأمريكى.

وقبل أكثر من أسبوع، أقر وزير الخارجية الأمريكي، فى جلسة استماع بالكونجرس، وصف عضو بمجلس الشيوخ للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون بأنه "طاغية".

فى غضون ذلك، أشرف زعيم كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، على تجربة نوع جديد من الأسلحة الموجهة التكتيكية، وهذه أول تجربة معلنة من جانب كوريا الشمالية منذ القمة الثانية بين زعيمها والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي في فبراير الماضي والتي انتهت دون اتفاق.

ولم تصف الوكالة الرسمية على وجه التحديد نوع السلاح لكن كلمة "تكتيكي" تشير إلى أسلحة قصيرة المدى في مقابل الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي ينظر إليها على أنها تمثل تهديدا للولايات المتحدة. وقالت الوكالة إن الصاروخ مزود "بنظام توجيه متميز" و"رأس حربية قوية".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله: "اكتمال تطوير منظومة السلاح يمثل حدثا له أهمية كبيرة جدا في زيادة القوة القتالية" لجيش كوريا الشمالية.

وأخفقت قمة هانوي بين كيم وترامب في تحقيق أي تقدم باتجاه نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. ولا تزال العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية قائمة.

وقال مسؤول أمريكي إنه وفقا للمعلومات الأولية، لم ترصد القيادة الشمالية الأمريكية إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية.

من جهته، قال مسؤول في البيت الأبيض: "نحن على علم بالتقرير وليس لدينا مزيد من التعليق".

بدوره، قال اللفتنانت كولونيل ديف إستبيرن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الوزارة على دراية أيضا بالتقرير.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن كيم أشرف في نوفمبر الماضى أيضا على تجربة "سلاح تكتيكي" لم تكشف عنه، وقالت إنه قادر على حماية كوريا الشمالية مثل "حائط حديدي".

وفي العام الماضي قال كيم إن بلاده ستتوقف عن التجارب النووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأن قدرات بيونج يانج النووية قد تأكدت.