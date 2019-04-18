ارتفاع مخزون الشركات الأمريكية بأقل من التوقعات خلال فبراير الماضي

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أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون الشركات الأمريكية خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق، بأقل من توقعات المحللين.

وذكرت وزارة التجارة الامريكية أن المخزون ارتفع خلال فبراير الماضي بنسبة 2ر0%، بعد ارتفاع بنسبة 2ر1% خلال يناير الماضي وفقا للبيانات المعدلة. كان المحللون توقعوا ارتفاع المخزون بنسبة 5ر0% خلال فبراير الماضي.

وأظهر تقرير وزارة التجارة ارتفاع مخزون السلع المعمرة بنسبة 1ر0% نتيجة زيادة ملموسة في مخزون الأثاث والآلات، مع تراجع سريع لمخزون معدات الكمبيوتر والأخشاب والمعادن.

وأضاف التقرير أن مخزون السلع غير المعمرة ارتفع بنسبة 3ر0% وهو ما يعكس الزيادة في مخزون الأدوية والملابس، إلى جانب تراجع مخزون المنتجات الزراعية والكيماويات والبترول.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة التجارة أن مبيعات الجملة زادت بنسبة 3ر0%% في فبراير الماضي، بعد زيادتها بنسبة 5ر0% في الشهر السابق.

وزادت مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة 4ر0% مع ارتفاع مبيعات المنتجات الزراعية والكيماويات والبترول، في حين زادت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 1ر0% رغم التراجع السريع لمبيعات الأخشاب.

ومع ارتفاع المخزون والمبيعات، استقر معدل المخزون إلى المبيعات عند مستوى 35ر1 نقطة خلال فبراير الماضي.