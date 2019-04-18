كوبا تتهم أمريكا بشن هجوم على سيادتها ودول ثالثة

أعلنت كوبا رفضها للقرار الأمريكي بالسماح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة شركات أجنبية وأفراد يستخدمون العقارات التي صادرتها حكومة هافانا.

وقال وزير خارجية كوبا، برونو رودريجيز، في تغريدة: "إنه هجوم على القانون الدولي وعلى سيادة كوبا ودول ثالثة".

وأضاف: "التصعيد العدائي الأمريكي ضد كوبا سوف يفشل. ومثلما هو الحال في جيرون (خليج الخنازير) سوف نهزمهم"، مشيرًا إلى غزو باء بالفشل بدعم أمريكي للجزيرة عام 1961 كان يرمي إلى الإطاحة بالحكومة الثورية الشيوعية.

ومن المنتظر أن يلقي جون بولتون، مستشار الأمن الوطني الأمريكي، كلمة أمام محاربي خليج الخنازير في وقت لاحق من اليوم ويتحدث عن السياسة الأمريكية تجاه كوبا وفنزويلا.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف تسمح لمواطنيها بمقاضاة الشركات الأجنبية والأفراد الذين يستخدمون العقارات المصادرة في كوبا من جانب الحكومة في إطار جهود لزيادة الضغط على هافانا.