المجلس الانتقالي في السودان يعفي وكيل وزارة الخارجية من منصبه

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أصدر رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن قرارا بإعفاء السفير بدرالدين عبدالله محمد أحمد من منصب وكيل وزارة الخارجية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية (سونا) دون مزيد من التفاصيل.