وزيران جديدان للخارجية والدفاع فى إثيوبيا

ذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية (فانا)، اليوم الخميس، أن البرلمان الإثيوبي وافق على ترشيحات قدمها رئيس الوزراء أبي أحمد لتعيين ثلاثة وزراء جدد للخارجية والدفاع والتنمية الحضرية والبناء.

ووافق البرلمان بالإجماع (547 نائبا) على التعديلات الوزارية التي اقترحها أحمد، حيث أوضحت الإذاعة الإثيوبية أنه تم تعيين جيدو أندارجاتشيو حاكم إقليم أمهرا (شمال) السابق وزيرا للشؤون الخارجية ، بعد أن أصبح المنصب شاغرا منذ انتقل ركنه جيبيو الوزير السابق لمنصب رئيس مكتب الأمم المتحدة في نيروبي.

كما تم تعيين ليما ميجيرسا حاكم إقليم أوروميا (وسط غرب) وزيرا للدفاع ، ليحل مكان عائشة محمد التي تم تعيينها وزيرة للتنمية الحضرية والبناء وهو المنصب الذى كانت تشغله في أول تشكيلة لحكومة آبي أحمد في أبريل 2018.

وميجيرسا حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة أديس أبابا في العلوم السياسية والعلاقات الدولية والماجستير في العلاقات الدولية. وشغل ميجيرسا منصب رئيس برلمان إقليم أوروميا قبل أن يصبح رئيسا للإقليم في أكتوبر 2016.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد شكل فى أكتوبر الماضي، حكومة من 20 وزيرا (بينهم 10 نساء)، تولت خلالها عائشة موسى وزارة الدفاع كأول امرأة مسلمة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.