قتلى وجرحى فى قصف عنيف على العاصمة الليبية

ــ الجيش الليبى ينفى استهداف المدنيين بصواريخ جراد.. والسراج: تقديم مستندات تدين حفتر للمحكمة الجنائية الدولية

لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 35 آخرون، أمس الأول، فى قصف عنيف على العاصمة الليبية طرابلس، حيث نفى الجيش الوطنى الليبى مسئوليته عن الهجوم، متهما جماعات إرهابية تسيطر على طرابلس بقصف عدد من أحياء المدينة بشكل عشوائى.

وتعرض حى أبوسليم جنوب طرابلس للقصف فى ساعة متأخرة من ليل أمس الأول، إذ سُمع دوى الانفجارات حتى من وسط المدينة حيث تمضى الحياة بصورة طبيعية إلى حد بعيد غير متأثرة بالمعارك.

وقال بيان صادر عن المجلس البلدى «أبوسليم» (أكبر أحياء العاصمة)، إن حصيلة قتلى المدنيين جراء القصف العشوائى على البلدية ارتفع إلى 6 أشخاص، منهم خمسة نساء، فيما أصيب 35 آخرون.

وأكد مصدر ميدانى أنه تأكد مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة، قتلوا بعد تعرض منزلهم فى حى أبوسليم إلى قصف بالصواريخ، مضيفا أن عدة صواريخ سقطت بمناطق أخرى بالعاصمة، من بينها منطقة صلاح الدين وسوق الجمعة وحى المطار، دون معرفة مصدرها، وفقا لموقع «العربية.نت» الإخبارى.

ويقع حى أبوسليم قرب الطريق إلى المطار القديم إلى الجنوب من طرابلس والذى تبدلت السيطرة عليه عدة مرات منذ بدء القتال.

وهزت سبعة انفجارات قوية على الأقل وسط المدينة، بحسب مراسلى وكالة الصحافة الفرنسية.

وهذه المرة الأولى التى تطال أعمال العنف المتصلة بالمعارك الدائرة حاليا، وسط العاصمة. وعادة ما تتوقف هذه المعارك خلال الليل. ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن إطلاق الصواريخ.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، فى بيان أمس، إن القيادة العامة للقوات المسلحة «تؤكد قيام الميليشيات الإرهابية، التى تسيطر على العاصمة، بالرماية العشوائية بصواريخ الجراد والراجمات على ضواحى المدينة».

وأدان المسمارى القصف الليلى، الذى تسبب فى تدمير عدد من المنازل فى حيى الانتصار وبوسليم فى طرابلس، قائلا: «إن القيادة العامة تدين هذه الأعمال الإرهابية».

وتوعد المتحدث باسم الجيش الليبى فى بيانه، بمحاسبة مرتكبى هذه الأعمال الإرهابية، وقال إنهم «معروفون لدينا بالأسماء»، مقدما التعازى لأسر الضحايا.

وأعرب المسمارى عن أمله فى أن يتخلص الشعب الليبى من الجماعات الإرهابية التى تسيطر على طرابلس، مثلما تخلص منهم فى بنغازى ودرنة.

من جهته، تفقد رئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج، أمس، الأحياء السكنية التى تعرضت للقصف.

وقال السراج إن «القصف هو استهداف متعمد لقتل المدنيين وتدمير منازلهم، ويعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولى الإنسانى، لن يمر دون عقاب»، متهما قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر بارتكاب جرائم حرب، مشيرا إلى أن حكومته ستقدم مستندات للمحكمة الجنائية الدولية بهذا الصدد.

فى سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن الاشتباكات الأخيرة بين أطراف الصراع الليبية فى ضواحى طرابلس أدت إلى نزوح نحو 20 ألف شخص وسقوط عدد من الضحايا.

وكانت المفوضية العليا للاجئين، التابعة للأمم المتحدة، قد استطاعت إجلاء 150 لاجئا من مركز احتجاز أبوسليم جنوب العاصمة، بينهم نساء وأطفال إلى مركز آخر تابع لها وسط المدينة، لافتة إلى أنها لم تتمكن من نقل باقى المحتجزين بسبب احتدام المعارك.

وفى روما، جدد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالى، ماتيو سالفينى، أمس، التشديد على إحكام إغلاق موانئ بلاده أمام اللاجئين مع تصاعد الصراع فى ليبيا ومخاوف من حدوث أزمة إنسانية، قائلا إن «خطر تسلل الإرهابيين أصبح أمرا مؤكدا»، وفقا لوكالة «آكى» الإيطالية.