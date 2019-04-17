وزيرة العمل البريطانية: لا أستبعد الترشح لرئاسة الوزراء خلفا لماي

قالت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، أمبر رود، أمس الثلاثاء، إنها لا تستبعد الترشح لرئاسة الوزراء خلفا لتريزا ماي.

وأضافت رود - وفقا لما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية - أنها "تركت الباب مفتوحا" فيما يتعلق بالترشح للمنصب، رغم أنها لم تكن تشتغل بشكل محدد على حملة انتخابية.

ولم تحدد ماي حتى الآن موعد مغادرة منصبها، ولكنها تعهدت بالرحيل بمجرد إنجاز اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ومع ذلك شرع عدد من وزراء حكومة ماي، بينهم بوريس جونسون، ودومينيك راب، وساجد جاويد، وجيريمي هانت، في تدشين حملات انتخابية.

ويتكهن البعض بأن تعمل رود على تأهيل غيرها للفوز؛ بمعنى أنها قد تترشح ثم تنسحب من السباق وتدعم بمناصريها مرشحا آخر أكثر اقترابا من الفوز، من المرجح أن يكون هو وزير الخارجية السابق بوريس جونسون.

يأتي ذلك على الرغم من خلاف رود مع أعضاء حزب المحافظين، جرّاء رفضها اتفاق الخروج (بريكست) بلا اتفاق، حسبما ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية.