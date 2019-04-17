كوريا الجنوبية تسعى للتعاون مع الصين واليابان من أجل إحلال السلام

دعا وزير الوحدة الكوري الجنوبي "كيم يون-تشول"، اليوم الأربعاء، إلى بذل جهود مشتركة مع الصين واليابان لبناء نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية، في أول لقاء له مع مبعوثي الدولتين المجاورتين منذ توليه منصبه.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن كيم قوله، خلال اجتماعه مع "تشيو جوهونج" السفير الصيني المعتمد لدى سول في المجمع الحكومي بالعاصمة، "أتطلع إلى تعاون كوريا الجنوبية والصين عن كثب من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق الازدهار المشترك".

بدوره هنأ المبعوث الصيني "كيم" على تنصيبه، وأشاد بجهود الرئيس مون جيه -إن لتحسين العلاقات بين الكوريتين والوساطة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال تشيو: "أثق بأن الوزير كيم سيتمكن من خلال منصبه الجديد من لعب دور بالغ الأهمية في الدفع نحو تحسين العلاقات بين الكوريتين وإحلال السلام والأمن في شبه الجزيرة."

كما أجرى كيم محادثات مع السفير الياباني المعتمد لدى كوريا الجنوبية ياسوماسا ناجاميني بعد لقائه مع تشيو، وقال كيم للمبعوث الياباني "أتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين في عملية بناء السلام في شبه الجزيرة."

من جانبه، قال السفير الياباني إنه يأمل في أن يلعب الوزير دورا نشطا في الوقت الذي تقترب فيه القمة التاريخية الأولى بين الرئيس مون جيه-إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون من الذكرى السنوية الأولى لها.

يذكر أن الوزير سبق أن التقى بالسفير الأمريكي المعتمد لدى كوريا الجنوبية هاري هاريس، أمس /الثلاثاء/، حيث تعهد خلال الاجتماع بالتعاون الوثيق مع واشنطن لحل القضية النووية لكوريا الشمالية.