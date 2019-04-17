الأمم المتحدة : ثُلُث المعتقلين تعرضوا للتعذيب أو سوء معاملة في أفغانستان

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن أن حوالي ثُلُث المعتقلين لعلاقتهم بالنزاع الدائر في أفغانستان تعرضوا لعمليات تعذيب أو سوء معاملة.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن مسؤولين من الأمم المتحدة أجروا مقابلات مع 618 معتقلا محتجزين في 77 منشأة في جميع أنحاء أفغانستان في الفترة ما بين يناير 2017 وحتى ديسمبر 2018، مشيرة إلى أن المعتقلين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب مثل التعليق بالأسقف والصعق بالصدمات الكهربائية وغيرها من الأساليب.

وقد نشرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان ومكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية هذا التقرير المشترك اليوم الأربعاء.

يُشار إلى أن الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية تحتجز آلاف الأشخاص، تم اعتقال الكثير منهم في إطار الحرب المستمرة مع حركة "طالبان" المتطرفة.

وقد حققت حركة "طالبان" مكاسب كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث إنها تسيطر الآن على نصف المناطق بالبلاد، وتسبب الفساد المنتشر على نطاق واسع وانعدام الثقة في الحكومة في تقويض الجهود المبذولة لمكافحة التمرد في البلاد.