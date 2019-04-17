أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه بالرغم من العقوبات المفروضة على بلاده، فإن حجم الطلبيات الأجنبية على الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية يواصل النمو، موضحا خلال التقرير السنوي عن عمل الحكومة أمام مجلس الدوما، اليوم الأربعاء، أن حجم هذه الطلبيات يقدر حاليا بحوالي 54.5 مليار دولار.

وقال مدفيديف إن أكثر من 100 دولة في العالم تعتبر شريكا لروسيا في هذا المجال، واعتبر أن جودة ودقة الأسلحة الروسية معروفة جيدا في جميع أنحاء العالم، وهذا هو السبب وراء خضوعها لعقوبات مختلفة".

وتعد روسيا أكبر مصدري الأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة.