فنانة في برلين تصمم عملا لسطح متحف متروبوليتان في نيويورك

صممت الفنانة أليتسيا كويد التي تتمركز في برلين قطعتين من المنحوتات لعرضهما في شرفة سطح متحف متروبوليتان في نيويورك.

ويمكن للزوار مشاهدة العمل المكون من الإطارات والكريات من الصلب والحجر ،والذي يسمى "بارابيفوت" بداية من اليوم الثلاثاء وحتى 27 أكتوبر على سطح المتحف في سنترال بارك ، والمطل على وسط منطقة مانهاتن.

وقالت كويد ،المولودة في بولندا، خلال معاينة للعمل أمس الاثنين: "يشرفني للغاية أن أحصل على فرصة لعرض أعمالي في شرفة سطح هذا المتحف الرائع في هذه المدينة المهمة".

وقال النمساوي ماكس هولين ،مدير المتحف: "لقد أعجبت بعمل أليتسيا منذ فترة طويلة". وأضاف أن أعمالها دقيقة وذات مغزى ، لكنها مربكة في الوقت نفسه.

يذكر أنه في كل صيف على مدار الأعوام السبعة الماضية ، كان المتحف الشهير يدعو فنانين مختلفين لإنتاج أعمال لشرفة سطح المبنى.