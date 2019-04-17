«العسكرى السودانى»: تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية يكون قرارًا للحكومة المنتخبة

البرهان يتلقى اتصالات من قادة عرب وأفارقة.. ونائبه يؤكد بقاء القوات السودانية ضمن التحالف العربى فى اليمن

أعلن الفريق جلال الدين شيخ عضو المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أمس الأول، أن قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التى تريد محاكمته بتهمة الإبادة فى دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة.

وقال الفريق جلال الدين شيخ فى مؤتمر صحفى فى السفارة السودانية لدى إثيوبيا، إن «قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر يتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة وليس من قبل المجلس العسكرى الانتقالى»، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

ويخضع البشير لمذكرتى توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامى 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت فى إقليم دارفور بين عامى 2003 و2008.

وكان المجلس العسكرى أعلن فى وقت سابق أنه يرفض تسليم البشير أو أى مواطن سودانى آخر للخارج.

كما أكد شيخ عزم المجلس العسكرى البقاء فترة انتقالية مدتها «سنتان حدا أقصى»، وبعد ذلك سيتم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية.

وهدد الاتحاد الإفريقى، بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكرى الانتقالى السلطة للمدنيين فى غضون 15 يوما.

فى غضون ذلك، تلقى رئيس المجلس العسكرى الانتقالى، الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، مساء أمس الأول، اتصالات هاتفية منفصلة من قادة عرب وأفارقة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السودانية الرسمية «سونا»، أن البرهان استقبل اتصالات من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمير قطر تميم بن حمد، ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. كما تلقى البرهان اتصالين هاتفيين من رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

وبحسب الوكالة، أعرب القادة العرب والأفارقة عن دعمهم ومساندتهم للمجلس العسكرى الانتقالى للعبور بالسودان من هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية، وأبدوا حرصهم على أمن واستقرار البلاد.

إلى ذلك، أكد المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أن القوات السودانية المشاركة فى التحالف العسكرى الذى تقوده الرياض ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن «ستبقى حتى يحقق التحالف أهدافه».