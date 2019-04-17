نائب مستشار سابق: النمسا في الطريق إلى «ديمقراطية سلطوية»

قال نائب مستشار النمسا سابقا راينهولد ميتيرليهنر، اليوم الأربعاء، إن الحكومة اليمينية في النمسا تفي بجميع معايير الشعبوية وتبتعد عن المجتمع المفتوح.

وذكر ميتيرليهنر ،وهو أيضا رئيس الحزب المحافظ سابقا، خلال تقديم لسيرته الذاتية: "نحن على طريق إشكالي من ديمقراطية ليبرالية إلى ديمقراطية سلطوية".

كان هذا الانتقاد هو الأكثر حدة والأعلى مستوى ضد المستشار زباستيان كورتس من داخل حزبه "حزب الشعب" حتى الآن ، منذ أن أطاح كورتس بميتيرليهنر في عام 2017 ، وتولى زمام الحزب وأنهى تحالف وسطي مع الاشتراكيين الديمقراطيين.

وأشار ميتيرليهنر إلى أن الائتلاف الحاكم الحالي الذي يضم حزب الشعب وحزب الحرية اليميني المتطرف قد تبنى سياسات "غير إنسانية وساخرة" تجاه اللاجئين ، مثل إعادة تسمية مراكز الاستقبال لتصبح "مراكز المغادرة" أو اقتراح أجر بالساعة قدره 5ر1 يورو فقط (7ر1 دولار) للاجئين.

وذكر ميتيرليهنر أن الحكومة هي شعبوية ،ليس فقط لأنها تصور الأجانب على أنهم أعداء ، ولكن بسبب عدم احترامها لاستقلالية القضاء وللإعلام والديمقراطية البرلمانية.

وقال الزعيم المحافظ السابق: "من المقلق أن يراقب الجميع في صمت" بينما تمضي الحكومة قدما في هذا الطريق.

وحذر ميتيرليهنر من أن الدعم الشعبي القوي الذي تتمتع به الحكومة ليس مقياسا لجودتها.

وأضاف: "من ناحية أخرى ، سوف يتعين علينا أن نصف سياسات السيد إردوغان أو السيد كاتشينسكي أو السيد أوربان أو السيد ترامب بأنها ممتازة وعمل عالي الجودة" ، في إشارة إلى الزعماء القوميين في تركيا وبولندا والمجر والولايات المتحدة.