وزير الدفاع اللبناني وسفير السعودية يؤكدان أهمية علاقات التعاون بين البلدين

أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري، أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين ضمن إطار اللجنة الفنية لمناقشة تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية ولبنان، والتي تم تشكيلها برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع اللبناني، اليوم، للسفير السعودي، حيث أكد الجانبان أهمية العمل على استكمال مناقشة بنود اتفاقية التعاون العسكري بين الجانبين، وصولا إلى توقيعها في أقرب وقت ممكن.

وأشارا إلى وجوب تكثيف الجهود لتنسيق المواقف العربية في ما يتعلق بالقضايا التي تهم الدول العربية كافة، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح هذه الدول وشعوبها، مع المحافظة على سيادة كل دولة وعدم التدخل في شئونها الداخلية.