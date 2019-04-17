ارتفاع ثقة شركات التشييد في أمريكا خلال الشهر الحالي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال أبريل الحالي.

ويرصد التقرير، الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.

وذكر التقرير أن مؤشر "الاتحاد الوطني لبناة المساكن/ويلز فارجو" لسوق الإسكان ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 63 نقطة، مقابل 62 نقطة في مارس الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي للمبيعات الحالية للمساكن ذات الوحدة الواحدة إلى 69 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 68 نقطة خلال مارس الماضي، في حين تراجع مؤشر المبيعات المستقبلية لهذه المساكن إلى 71 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 72 نقطة خلال الشهر الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "روبرت دايتس" كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد الوطني لبناة المساكن القول إن النمو المستمر للوظائف مع الأوضاع السكانية المواتية وانخفاض أسعار الفائدة، سيساعد في زيادة بسيطة في نمو المبيعات على المدى القريب.

وأضاف أن المشكلات التي يواجهها جانب العرض في سوق المساكن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحصول على سكن وهو ما يحد من نمو سوق الإسكان.