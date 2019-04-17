مسئول كوري جنوبي:قد تتم مواصلة المحادثات الأمريكية - الكورية الشمالية خلال شهري مايو ويونيو

أعلن المستشار الخاص للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن لشئون الوحدة والعلاقات الخارجية والأمن مون تشونج-إن اليوم الأربعاء أن الزيارات المخططة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان خلال الأشهر القادمة قد تفضي إلى مواصلة المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية .

وأضاف مون تشونج ، في كلمة له خلال مشاركته في منتدى حول العلاقات بين الكوريتين في العاصمة الكورية الجنوبية سول، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية ، أنه لايزال متفائلا بشأن المفاوضات النووية وذلك على الرغم من حالة الجمود التي تعتري هذه المفاوضات في الوقت الراهن .

كما أشار المسئول الكوري الجنوبي إلى أن "ترامب قد يزور كوريا الجنوبية، خلال زياراته اليابان في شهري مايو ويونيو، وفي هذه الحالة، أعتقد أنه من الممكن أيضا إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية"، دون الخوض في المزيد من التفاصيل.

وأوضح: "صحيح أن الشكوك تلوح في الأفق بعد قمة هانوي وأننا نواجه وضعا حرجا يتعلق بأهداف إرساء نظام للسلام والإبقاء على التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتحقيق نزع السلاح النووي. إلا إنني أعتقد دائما أن هناك إرادة وأن هناك سبيل".

يذكر أنه من المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي بزيارة رسمية لليابان الشهر القادم، وهي الزيارة التي تجعل ترامب أول رئيس دولة أجنبية يلتقي الإمبراطور الياباني الجديد، ويعتزم ترامب العودة إلى اليابان مرة أخرى في شهر يونيو القادم من أجل حضور قمة مجموعة العشرين المقرر إقامتها في مدينة أوساكا اليابانية.

يُشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي اقترح، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عقد قمة رابعة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في خطوة لتحريك محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.