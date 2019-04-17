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باعت كندا اليوم الثلاثاءK سندات قيمتها 2ر2 مليار دولار كندي (6ر1 مليار دولار أمريكي) تستحق السداد يوم 3 أكتوبر المقبل.

وبلغ حجم الاكتتاب في السندات 1ر2 مرة مثل حجم الطرح. وبلغ العائد على هذه السندات 714ر1% وسيتم تسوية الطرح يوم 18 أبريل الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الطرح يمثل إعادة فتح للتداول على أوراق مالية صدرت في وقت سابق بقيمة 2ر4 مليار دولار كندي.

يذكر أن إجمالي حجم الاكتتاب في الطرح الأخير بلغ 623ر4 مليار دولار كندي، في حين باعت الحكومة سندات بقيمة 2ر2 مليار دولار كندي. وتولى "بنك أوف كندا" إدارة عملية الطرح.